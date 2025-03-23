Учат в школе: в России хотят ввести оценки за поведение

Нововведения могут коснуться учеников младших и старших классов.

С 1 сентября 2025 года в нескольких регионах в школах может появиться оценка за поведение учеников. Об этом сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, передают «Известия».

Сейчас в Минпросвещения проводится разработка критериев по формированию системы оценок. По словам зампредседателя комитета Общественной палаты РФ по просвещению и воспитанию Наталии Золотаревой, в этом деле педагогу важно четко разъяснять критерии выставления балла, чтобы дать возможность ученику улучшить свой результат.

Она отметила, что современная педагогика накопила достаточно приемов мотивирующей оценки для разных возрастных групп школьников.

«Вместо баллов — могут быть введены письменные комментарии учителя (помог однокласснику, проявил инициативу, соблюдал правила). Хорошим дополнением может стать система „звездочек“ или „наклеек“ за конкретные поведенческие достижения», — указала Золотарева.

Зампредседателя также обратила внимание, что в старших классах фокус должен смещаться на формирование зрелой личности. Поэтому оценка может включать участие ученика в различных проектах, например, в волонтерстве или школьном самоуправлении. При этом Золотарева подчеркнула, что оценку за поведение следует учитывать в характеристике обучающегося.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Москве идет беспрецедентное обновление школьной инфраструктуры.