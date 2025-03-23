Более 260 человек эвакуировали из ТК в Нефтекамске из-за сильного пожара

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Анна Криушина
Анна Криушина 41 0

Очаг возгорания находился в магазине бытовой техники.

Фото, видео: Telegram/МЧС Башкортостан/mchsrb01; 5-tv.ru

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Крупный пожар произошел в торговом комплексе (ТК) «Центральный» в Нефтекамске. Из здания были эвакуированы 265 человек, включая посетителей и сотрудников. Об этом сообщили в управлении МЧС по Башкирии.

Возгорание началось в магазине бытовой техники, после чего огонь быстро распространился по зданию. Силы и средства МЧС были привлечены по повышенному рангу пожара. К ликвидации последствий привлекли 40 специалистов и 16 единиц пожарной техники.

Позднее в МЧС сообщили, что пожар был локализован на площади 500 квадратных метров. Спустя несколько часов стало известно о полной ликвидации возгорания. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что на Кубани в результате падения вражеского дрона загорелась нефтебаза. Все сотрудники, находившиеся на рабочих местах, были эвакуированы, а спустя два дня на базе произошел взрыв из-за которого пострадали два сотрудника МЧС.

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