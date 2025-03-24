Специи из сомнительных ларьков: диетолог предупредила о рисках

Важно обращать внимание на срок годности продукта.

Врач-диетолог Елена Соломатина предостерегает от покупки специй в сомнительных местах и с рук, сравнивая это с русской рулеткой. В беседе с Life.ru она объяснила, что важно понимать, где и как выращивались специи, а также кто их собирал.

По словам эксперта, часто специи произрастают в жарких странах, где преобладает пыль, а также водится множество насекомых. Кроме того, остается неизвестным, какими руками были собраны будущие приправы и в какую тару помещены.

Соломатина отметила, что срок годности специй также имеет значение, так как в них содержатся эфирные масла, которые могут окисляться и становиться канцерогенными. Она подчеркнула, что на полу и на земле могут находиться различные биологические жидкости, включая слюну и экскременты.

Эксперт добавила, что у многих народов, в особенности у гостей столицы, свое отношение к соблюдению гигиены. Их организмы адаптированы к микробам, которые стали привычны, поэтому никто не заболевает. Однако для других людей существуют патогены, вызывающие различные расстройства, в числе которых кишечные инфекции.

Специалист предупредила о возможности наличия вирусов в специях, если их до этого трогали, не помыв руки. Она подчеркнула, что в специях могут содержаться микотоксины, вызывающие разнообразные реакции. Некоторые из них проявляются сразу, а другие — после инкубационного периода, что может привести к неправильной интерпретации симптомов.

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