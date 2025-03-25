«Не был никогда плохим»: режиссер Кальварский о Ефремове

Актер выйдет на свободу, по решению суда, после пяти лет заключения.

Актер Михаил Ефремов, которому одобрили условно-досрочное освобождение, никогда не был плохим человеком и уже давно пожалел о содеянном. Соответствующее заявление сделал его друг, режиссер Сергей Кальварский в беседе с представителем издания aif.ru.

«Ему не надо исправляться. Он просто совершил огромную трагическую ошибку. Случилась трагедия. Да, он, конечно, виноват в том, что он сделал, но я не понимаю, о чем можно идти речь при слове „исправление“. Я думаю, что он прекрасно осознал, что он совершил. Я уверен, что он раскаялся, абсолютно уверен», — поделился своим мнением о Ефремове он.

Более того, режиссер посчитал Ефремова достаточно сознательным. По его словам, Михаил больше никогда не будет пить алкогольные напитки и водить транспортные средства.

Взамен Кальварский пообещал актеру ведущую роль в запланированнjм им сериале.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сын актера Никита Ефремов помнит о преступлении отца, несмотря на предстоящий досрочный выход родителя на свободу.