«Умный, очаровательный, открытый миру»: Ирина Вьюнова про Александра Федорчака

Журналист «Известий» погиб в возрасте 28 лет.

Погибший военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак был душой компании. Об этом 5-tv.ru рассказала заместитель главного редактора агентства Регнум Ирина Вьюнова.

«Есть события, о которых просто невозможно говорить. И хуже некролога на тебя самого может быть только некролог на твоего друга. Я бы многое отдала сейчас за то, чтобы не записывать это видео и чтобы Саша наш веселый, дружелюбный, радушный, наш прекрасный и замечательный Саша, чтобы он был рядом, чтобы он был жив», — сказала Вьюнова, едва сдерживая эмоции.

Ирина вспомнила, как они познакомились с Александром в Луганске и как часто общались в большой компании.

«Он был настолько умным, очаровательным, открытым миру, открытым людям, что без какого-либо труда находил общий язык со всеми. Добряк, балагур, весельчак и при этом большой профессионал», — отметила она.

Последний раз они общались 15 марта.

«Шел разговор о том, кто куда едет. Ребята рассказывали о своих планах. И я им еще сказала: „Ну вы там аккуратней“. „Но это наша работа“, — сказал Саша», — поделилась воспоминаниями Вьюнова.

«Люблю тебя, мой хороший, мой маленький. Мой младший брат и мой большой друг», — завершила речь на видео Ирина Вьюнова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сказал про Александра Федорчака государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.