Гора денег: коррупционной скандал на Украине закончился ничем

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Украинские прокуроры не были уволены после коррупционного скандала

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/WWW.SMIRNOVIVAN.RU/Тарас Петренко; 5-tv.ru

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Прокуроры, купившие свидетельства об инвалидности, так и не понесли наказание.

Громкий коррупционный скандал, связанный с оформлением фейковых отсрочек от армии на Украине, получил неожиданное продолжение. Речь о 74 прокурорах, которые купили липовые свидетельства об инвалидности, чтобы избежать военной службы.

Помогла им в этом сотрудница мобилизационного управления Хмельницкой области. При обыске в ее доме в октябре прошлого года обнаружили шесть миллионов долларов наличными.

Вот кадры, на которых сын чиновницы лежит рядом с горой денег, эту съемку, наверное, запомнили многие. Так вот, после проведения антикоррупционного расследования ни один из прокуроров, купивших поддельные документы, не был уволен.

Они лишились только статуса инвалида, да и то не все. А так по-прежнему продолжают работать и оформлять дела на тех, кто пытается избежать мобилизации.

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