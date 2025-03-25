Гора денег: коррупционной скандал на Украине закончился ничем

Прокуроры, купившие свидетельства об инвалидности, так и не понесли наказание.

Громкий коррупционный скандал, связанный с оформлением фейковых отсрочек от армии на Украине, получил неожиданное продолжение. Речь о 74 прокурорах, которые купили липовые свидетельства об инвалидности, чтобы избежать военной службы.

Помогла им в этом сотрудница мобилизационного управления Хмельницкой области. При обыске в ее доме в октябре прошлого года обнаружили шесть миллионов долларов наличными.

Вот кадры, на которых сын чиновницы лежит рядом с горой денег, эту съемку, наверное, запомнили многие. Так вот, после проведения антикоррупционного расследования ни один из прокуроров, купивших поддельные документы, не был уволен.

Они лишились только статуса инвалида, да и то не все. А так по-прежнему продолжают работать и оформлять дела на тех, кто пытается избежать мобилизации.