Умер кинорежиссер Андрей Ермаш

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 45 0

Одной из его самых известных работ стал боевик «Лунная радуга».

Умер кинорежиссер Андрей Ермаш

Фото: 5-tv.ru

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Умер кинорежиссер и сценарист Андрей Ермаш на 69-м году жизни. Об сообщает ТАСС, ссылаясь на исполнительного директора гильдии кинорежиссеров России Игоря Степанова.

Причина кончины не раскрывается.

Андрей Ермаш является сыном председателя Госкино СССР Филиппа Ермаша. Одной из его самых известных работ стал боевик «Лунная радуга», в котором приняли участие актеры Василий Ливанов и Игорь Старыгин. Последней его режиссерской работой стал фильм «Конец вечности», который вышел на экраны в 1978 году.

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Умер кинорежиссер Андрей Ермаш

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