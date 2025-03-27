Новый посол России в США прибыл в свою резиденцию в Вашингтоне

Новый посол России в США Александр Дарчиев прибыл в Вашингтон. Он уже поделился планами по восстановлению связей между странами. Оба государства нацелены на результат, но нужно больше усилий, ведь сейчас открылось «окно возможностей» для улучшения отношений.

В первую очередь дипломат пообещал заняться вопросом облегчения визовых процедур для российских граждан. А также возобновлением прямого авиасообщения со Штатами.

Кроме того, Москва будет добиваться нормализации условий работы своих дипломатов в США и возвращения шести конфискованных объектов недвижимости.