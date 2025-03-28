Число жертв землетрясения в Мьянме превысило сотню человек

|
Стефания Чашина
Стефания Чашина 40 0

Число погибших в Мьянме в результате землетрясения достигло 144 человек

Число жертв землетрясения в Мьянме превысило сотню человек

Фото: Reuters/Athit Perawongmetha

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Точное количество погибших еще не установлено.

Землятрясение в Мьянме унесло жизни 144 человек. Соответствующее заявление сделал председатель государственного административного совета страны, премьер-министр и старший генерал Мин Аун Хлайн в ходе официального обращения к нации.

«432 человека получили ранения в муниципальном районе Нейпьидо. Нам известно, что 300 человек в Сагаинге и Кьяуксе все еще считаются пропавшими, а всего 732 человека получили ранения», — поделился данными он.

Тем не менее, по словам Мин Аун Хлайна, предоставленная цифра еще может измениться.

«Ожидается рост смертности и числа раненых. В некоторых местах здания обрушились, поэтому мы до сих пор проводим спасательные работы в этих зданиях», — уточник глава государства.

В свою очередь, посольство России в Мьянме в беседе с РИА Новости сообщило, что о пострадавших россиянах на текущий момент информация отсутствует.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате стихийного бедствия в Мьянме обрушились отель и старинный Мандалайский храм.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
83.68
-0.15 89.66
-0.88
Придаст смелости Овна: чего ждать от солнечного затмения 29 марта 2025

Последние новости

19:52
Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности РФ
19:34
Суд арестовал главу Гагаузии Евгению Гуцул
19:16
«Вы дома»: Москалькова о возвращении 25 курян из Украины
19:00
Мыслите рационально: прогноз Таро на неделю с 31 марта по 6 апреля
18:40
Число жертв землетрясения в Мьянме превысило сотню человек
18:20
Справедливость восторжествовала? Суд вернул Ларисе Долиной квартиру в Москве

Сейчас читают

«Любили его все»: в Крыму простились с погибшим в зоне СВО военкором Александром Федорчаком
Нанял охрану и сменил сим-карту: Прилучный запрещает сыну общаться с Муцениеце
Крушение батискафа в Красном море: семеро россиян остаются в больницах Хургады
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп