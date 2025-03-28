Число жертв землетрясения в Мьянме превысило сотню человек

Точное количество погибших еще не установлено.

Землятрясение в Мьянме унесло жизни 144 человек. Соответствующее заявление сделал председатель государственного административного совета страны, премьер-министр и старший генерал Мин Аун Хлайн в ходе официального обращения к нации.

«432 человека получили ранения в муниципальном районе Нейпьидо. Нам известно, что 300 человек в Сагаинге и Кьяуксе все еще считаются пропавшими, а всего 732 человека получили ранения», — поделился данными он.

Тем не менее, по словам Мин Аун Хлайна, предоставленная цифра еще может измениться.

«Ожидается рост смертности и числа раненых. В некоторых местах здания обрушились, поэтому мы до сих пор проводим спасательные работы в этих зданиях», — уточник глава государства.

В свою очередь, посольство России в Мьянме в беседе с РИА Новости сообщило, что о пострадавших россиянах на текущий момент информация отсутствует.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате стихийного бедствия в Мьянме обрушились отель и старинный Мандалайский храм.