Отель обрушился в Мьянме из-за землетрясения

Гостиница Aung Pan в штате Южный Шан в Мьянме рухнула из-за сильного землетрясения. Неизвестно, находились ли там россияне. По данным портала DVB, погибли два человека, еще около 20 находятся под завалами. Среди них могут быть как гости заведения, так и его персонал.

Отмечается, что в настоящее время спасатели работают над вызволением оказавшихся в ловушке людей.

Также известно, что старинный Мандалайский храм в Мьянме также оказался разрушен из-за стихийного бедствия.

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло ранее в этот день на территории Мьянмы, толчки ощущались в соседних странах, в том числе в Таиланде. Бангкок «трясло» настолько сильно, что там обрушилось многоэтажное здание. Известно, что в результате инцидента один человек погиб и еще по меньшей мере 50 получили травмы.

В связи с землетрясением премьер-министр Таиланда Пхеттонган Чинават объявил режим ЧП на территории страны.