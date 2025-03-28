Отель обрушился в Мьянме из-за землетрясения

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 44 0

Неизвестно, находились ли там россияне.

Отель обрушился в Мьянме из-за землетрясения

Фото: Reuters/Ann Wang

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Гостиница Aung Pan в штате Южный Шан в Мьянме рухнула из-за сильного землетрясения. Неизвестно, находились ли там россияне. По данным портала DVB, погибли два человека, еще около 20 находятся под завалами. Среди них могут быть как гости заведения, так и его персонал.

Отмечается, что в настоящее время спасатели работают над вызволением оказавшихся в ловушке людей.

Также известно, что старинный Мандалайский храм в Мьянме также оказался разрушен из-за стихийного бедствия.

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло ранее в этот день на территории Мьянмы, толчки ощущались в соседних странах, в том числе в Таиланде. Бангкок «трясло» настолько сильно, что там обрушилось многоэтажное здание. Известно, что в результате инцидента один человек погиб и еще по меньшей мере 50 получили травмы.

В связи с землетрясением премьер-министр Таиланда Пхеттонган Чинават объявил режим ЧП на территории страны.

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