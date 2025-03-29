«Угроза со стороны РФ»: Трамп опубликовал видео о дружбе США и Гренландии

Когда-то граждане совместными усилиями спасли остров от нацистов.

Американский президент Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Х видеоролик, который демонстрирует дружбу между гражданами Соединенных Штатов и Гренландии.

В видео показано, как гренландцы и американцы вместе спасли остров от нацистов в период Второй мировой войны. Закадровый голос сообщает, что «теперь Гренландия сталкивается с новой угрозой со стороны РФ и Китая». В финальной сцене звучит призыв объединить силы США и Гренландии ради «мира, безопасности и будущего».

О том, что Россия и Китай имеют «свои интересы на острове» заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции по итогам визита в Гренландию. Доказательств он не привел, а также не стал уточнять, о чем конкретно идет речь. Зато отметил, что Вашингтон не планирует использовать военную силу для того, чтобы сделать Гренландию частью США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что оппозиция одерживает победу на парламентских выборах в Гренландии. Речь идет о партии «Демократы». Она выступает за проведение референдума независимости от Дании, что может значительно изменить политический ландшафт острова.