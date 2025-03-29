Трамп примет решение об условии России по санкциям ЕС после консультаций

В ближайшее время президенту США представят возможные варианты решения.
Фото: Reuters/Evelyn Hockstein
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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует обсудить с членами своей администрации условия, которые выдвинула Россия в отношении санкций Евросоюза, прежде чем принять решение по этому вопросу, сообщил государственный секретарь Марко Рубио.
«Пока мы анализируем то, с чем прибыла наша делегация. Мы представим все варианты президенту, чтобы он принял решение. Пока что мы на этом этапе», — сказал Марко Рубио, отвечая на вопрос журналистов о несогласии Европы с требованиями России.
Марко Рубио подчеркнул, что в ходе переговоров в Саудовской Аравии представители России также затрагивали тему санкций, которые не являются американскими, и, следовательно, США не имеют возможности их отменить.
Также Рубио сообщил, что он провел множество телефонных переговоров, в ходе которых обсуждались возражения лидеров стран ЕС относительно антироссийских санкций.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Европейский союз приступил к разработке нового, 17-го пакета ограничительных мер в отношении Российской Федерации.
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