«У меня выраженный эпикантус»: невестка Валерии отреагировала на слухи о пластике

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 39 0

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина объяснила необычный разрез глаз семейными корнями

«У меня выраженный эпикантус»: невестка Валерии отреагировала на слухи о пластике

Фото: Instagram*/lianashulginaa

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Подписчики уверены, что необычный разрез глаз у девушки, а также эффектные скулы — результат хирургического вмешательства.

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина опровергла слухи о пластике глаз, а также об использовании филлеров для создания более эффектных скул. Девушка откровенно пообщалась с подписчиками в личном блоге в соцсетях и объяснила, откуда у нее такая необычная по словам пользователей сети внешность.

«Я родилась в Бурятии, город Улан-Удэ. Вы могли заметить, что у меня выраженный эпикантус. Это разрез глаз. Видите, со складочкой? Мне, кстати, часто пишут, что я сделала пластику глаз, но нет. Видимо, кто-то из предков был представителем монголоидной расы. И получилась девочка с такими необычными глазами», — призналась Шульгина.

По словам Лианы, выраженные скулы — также подарок предков. Девушка призналась, что ничем их не колола.

«Здесь не филлеры, это кость!» — заявила невестка Валерии.

Лиана Шульгина сейчас ожидает второго ребенка. О скором пополнении в семье девушка вместе с супругом Арсением сообщили в ноябре 2024 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лиана Шульгина в последнее время сталкивается с неприкрытым хейтом в свой адрес. Как заявила девушка у себя в социальных сетях, люди критикуют ее за фотографии, на которых видно округлившийся из-за беременности живот.

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