Из Суджи в безопасные районы эвакуированы 676 человек

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 36 0

С местными жителями работают психологи МЧС России.

Фото, видео: Telegram/МЧС России/mchs_official

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Тема:
Курская область

Из Суджи в безопасные районы с 12 марта эвакуированы 676 человек. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

Помощь пострадавшим оказывают сотрудники МЧС России, Минобороны РФ и других ведомств. Спасатели не только сопровождают людей в пункты временного размещения, но и помогают в оформлении документов и поиске родственников.

Особое внимание уделяется поиску родных: на пунктах сбора сотрудники МЧС и волонтеры организуют связи через мобильные телефоны и социальные сети, оперативно находя информацию в специализированных группах. С августа 2024 года восстановлена связь с более чем 1700 людьми.

Кроме того, психологи МЧС России оказывают поддержку пострадавшим в пунктах временного размещения. В помощь привлечены более 20 специалистов, которые работают с курянами, пережившими трагедию.

Все действия проводятся в рамках действующего правового режима КТО.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ не дали жительнице Суджи достойно похоронить сына. Он регулярно подвергался побоям, когда город находился под оккупацией боевиков.

Тема:
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