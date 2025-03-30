Из Суджи в безопасные районы эвакуированы 676 человек

С местными жителями работают психологи МЧС России.
Фото, видео: Telegram/МЧС России/mchs_official
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Из Суджи в безопасные районы с 12 марта эвакуированы 676 человек. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
Помощь пострадавшим оказывают сотрудники МЧС России, Минобороны РФ и других ведомств. Спасатели не только сопровождают людей в пункты временного размещения, но и помогают в оформлении документов и поиске родственников.
Особое внимание уделяется поиску родных: на пунктах сбора сотрудники МЧС и волонтеры организуют связи через мобильные телефоны и социальные сети, оперативно находя информацию в специализированных группах. С августа 2024 года восстановлена связь с более чем 1700 людьми.
Кроме того, психологи МЧС России оказывают поддержку пострадавшим в пунктах временного размещения. В помощь привлечены более 20 специалистов, которые работают с курянами, пережившими трагедию.
Все действия проводятся в рамках действующего правового режима КТО.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ не дали жительнице Суджи достойно похоронить сына. Он регулярно подвергался побоям, когда город находился под оккупацией боевиков.
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