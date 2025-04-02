«Мы не общаемся каждый день»: мама Глеба Калюжного о сыне, который собирается в армию

На срочную службу актер отправится в конце мая.

Мама актера Глеба Калюжного, Наталья Валерьевна, поддержала решение сына отправиться служить в армию, несмотря на напряженную работу и частые съемки. В интервью для URA.RU она рассказала, что редко общается с Глебом, так как он сейчас находится на съемках в Донецке, где работа проходит в тяжелых условиях — 18-20 часов съемок, порой без возможности связаться с родными.

«Он даже с семьей не всегда успевает пообщаться, мы не общаемся каждый день. А когда разговариваем, через меня приветы родным передает. Иногда нет связи. Мы не обсуждаем, какая там обстановка, Глеб не делится такими историями, но говорит, что там не просто», — поделилась Наталья Валерьевна.

По словам женщины, Глеб давно решил для себя, что пойдет служить. Он не выбирает специфические войска и готов служить там, где его призовут.

«Это его выбор, который был сделан еще до того, как вся эта шумиха началась. Это не обсуждается, потому что нас нет никакого выбора. Пойдет, куда его призовут», — отметила она.

Глеб Калюжный оказался в центре внимания после слухов о его уклонении от службы. Однако сам актер, известный по роли в сериале «Вампиры средней полосы», объяснил, что не получал повестку, так как не жил по адресу временной регистрации уже несколько лет.

На данный момент актер снимается в главной роли в военной драме «Малыш», действие которой происходит в Донбассе. Фильм рассказывает о событиях штурма Мариуполя, где его герой, 18-летний парень, добровольно отправляется спасать свою мать, попавшую в плен. Сначала он не намеревался участвовать в боевых действиях, но, узнав о беде матери, решает рисковать и пробраться в Мариуполь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актер Глеб Калюжный порвал со своей возлюбленной пиарщицей Иды Галич