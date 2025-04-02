«Скоро станешь бабушкой»: сын Марии Погребняк шокировал ее неожиданной новостью

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 34 0

Старший сын Мария Погребняк Артем сообщил ей о прибавлении в семействе

«Скоро станешь бабушкой»: сын Марии Погребняк шокировал маму новостью

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Наследнику блогера 18 лет.

Сын блогера Марии Погребняк, 18-летний Артем шокировал родительницу неожиданной новостью. Звезда поделилась в личном блоге в соцсетях перепиской с наследником, где юноша сообщил, что у него в скором времени родится ребенок.

«Привет, надо встретиться. Как-то сказать не удается. Короче, ты, возможно, бабушкой станешь скоро. Что поделать, уже что есть, то есть», — написал Артем.

В ответ на это удивленная Мария добавила, что едет домой, и поинтересовалась, где находится сын. Вероятно, знаменитость хотела уточнить подробности.

«Ладно, ладно, не торопись. Дети же радость. С 1 апреля», —отреагировал молодой человек, добавив смеющиеся смайлики и сердечко.

Радостная новость оказалась розыгрышем, в который Погребняк мгновенно поверила.

Также, исходя из переписки, видно, что звездная мама выдохнула с облегчением. При этом она заключила, что не против стать бабушкой в будущем.

«Сделаем тогда», — написал сын, комментируя ее реакцию.

Мария Погребняк — многодетная мать. Она воспитывает трех сыновей от футболиста Павла Погребняка — Артема, Павла и Алексея, а также младшего сына Владимира, который родился от бизнесмена Игоря Головинского.

Ранее, писал 5-tv.ru, Погребняк объяснила шокирующие слова певца Алексея Чумакова.

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