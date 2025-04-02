Легкие не справляются: названы влияющие на развитие одышки заболевания

Посиневшие губы — один из опасных признаков затрудненного дыхания.

Одышка может являться признаком нарушений сердечно-сосудистой системы и началом развития заболеваний легких. Симптомы, которые должны послужить обращению за медицинской помощью, в беседе с «Известиям» обозначил терапевт Андрей Костиков.

Эксперт отметил, что при внезапном ощущении недостатка воздуха и высокой температуре, а также болях в грудной клетке, рекомендуется незамедлительно обращаться в медучреждение.

По словам Костикова, одышка по своей природе — субъективное ощущение с затрудненным дыханием, однако скорую помощь следует вызывать в случае ее внезапного возникновения, после которого начинается кашель с кровью или пенистой мокротой.

«А также если явление сопровождается болью в груди, давлением, жжением или ощущением тяжести, спутанностью сознания, головокружением, потерей сознания, отеком горла, языка, затруднением глотания», — дополнил собеседник.

При этом он уточнил, что другими критическими признаками могут быть посиневшие губы и кончики пальцев рук. Одышка, требующая врачебного вмешательства, может начаться после укуса насекомого, приема препаратов или контакта с аллергеном.

На развитие такой реакции организма могут повлиять заболевания сердца, легких, крови, нервной системы или жизненно важных органов организма.

Терапевт отмечает, что сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, инфаркт, аритмия, астма, хроническая обструктивная болезнь легких, пневмония, тромбоэмболия легочной артерии и сахарный диабет — самые частые катализаторы скорого изменения частоты, глубины и ритма дыхания.

К тому же на фоне панических атак, стресса, заболеваний щитовидной железы и почечной недостаточности диспноэ наступает быстрее.

Костиков советует при периодической одышке обращаться к терапевту, который выявит ее причины.

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