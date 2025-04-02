Умер голливудский актер Вэл Килмер

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 540 0

NYT: игравший Бэтмена и Джима Моррисона Вэл Килмер умер в возрасте 65 лет

Умер Вэл Килмер

Фото: AP/TASS/ТАСС

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Артисту было 65 лет.

Умер американский актер Вэл Килмер. Об этом сообщает издание The New York Times (NYT) со ссылкой на дочь артиста Мерседес Килмер.

Голливудская звезда ушла из жизни 1 апреля. Причиной смерти стала пневмония. Артисту было 65 лет.

Родился будущий актер 31 декабря 1959 года в Лос-Анджелесе. Его отец занимался поставками аэрокосмического оборудования. У Килмера было два брата.

Артист окончил Джульярдскую школу по направлению драматического искусства. Он начинал свою карьеру с театра, а в кино дебютировал в 1984 году в комедии «Совершенно секретно!».

Многие зрители знают артиста по роли Бэтмена в картине 1995 года режиссера Джоэля Шумахера «Бэтмен навсегда». В этом проекте его партерами по площадке были Джим Керри и Николь Кидман.

Также Килмера можно увидеть в таких лентах, как: «Поцелуй навылет», «Схватка» и «Александр».

Последнем проектом актера стал фильм 2022 года «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом в главной роли.

Ранее 5-tv.ru писало о том, что умер актер из фильма «Три мушкетера».

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