Праздник выпускников «Алые паруса» стал победителем престижной премии

Праздник выпускников «Алые паруса» признан абсолютным победителем XIII ежегодной национальной премии «Событие года».

Праздник выпускников «Алые паруса» признан абсолютным победителем XIII ежегодной национальной премии «Событие года».

Престижная награда получена в номинации «Лучшая режиссура и постановка мероприятия» в категории «Новаторское решение года». Торжественная церемония награждения прошла в театре им. Владимира Маяковского.

Праздник выпускников «Алые паруса», который стал визитной карточкой не только Санкт-Петербурга, но и всей России, в очередной раз подтвердил свою уникальность и значимость. Эта премия еще раз подчеркивает высочайший уровень организации и творческой работы команды.

Фото: 5-tv.ru

Ленинградский выпускной бал появился в 1968 году, в 1979-м его перестали проводить. В 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала праздник возродили. Корабль с алыми парусами вновь появился в акватории Невы.

Все это время Пятый канал бессменно обеспечивает его прямую телевизионную трансляцию. Несколько лет подряд команда Пятого является организатором красочного водно-пиротехнического шоу. Главный режиссер постановщик — Михаил Колпахчиев. Постановку концертной части на Дворцовой площади обеспечивает ивент-агентство «ERA». В 2024 году режиссерами выступили Владислав Кабанов и Максим Ахтямов.

Ежегодно организаторы легендарного выпускного стараются удивить выпускников и зрителей, используют инновационные подходы и современные технологии. Так в минувшем году в сценическом комплексе было использовано множество технических средств, подъемных устройств, платформ и подвесных механизмов, парящих в воздухе декораций, сложных арт-объектов. Беспрецедентный шаг художников и дизайнеров — высотное расположение мультимедийных экранов и создание из них волнообразной нелинейной формы. Такого в мире еще не делали.

Сама форма конструкции была по сравнению с предыдущими годами более воздушная и открытая. Использовалось минимальное количество стен. Это позволило увеличить угол обзора до 270 градусов. Сцена имела форму дерева с огромной кроной, с которой происходили различные метаморфозы. Особое внимание организаторы уделили световой составляющей концерта. Зрителям представили необычные эксперименты в виде четкой синхронизации компьютерной графики на светодиодных панелях и физических эффектов световых лучей, а также работы пиротехнических устройств во время выступления звезд российской эстрады.

Водно-пиротехническое шоу в акватории Невы развернулось на десяти локациях. Под залпы салютов и огнепад вместе с героями представления зрители увидели, как зарождается настоящая любовь и какой она обладает силой: помогает преодолевать жизненные испытания. Кульминацией праздника стало появление белоснежного брига «Россия» с алыми парусами. Волшебства моменту придала стая скользящих по воде дельфинов, которые сопровождали корабль. Это были флайбордисты в светящихся костюмах. Во время финальной песни «Нас миллионы» на корабле раскрылся кристалл — символ истинной любви.

Фото: 5-tv.ru

В 2024 году праздник увидело почти 37 миллионов человек по всему миру. Трансляция водно-пиротехнического шоу в прямом эфире Пятого заняла первое место федерального эфира в ключевой аудитории канала «Все 25-59» с долей 11,4%. За последние 17 лет праздник посмотрело рекордное количество российских телезрителей — 7,7% в возрасте от 25 до 59 лет. Водную феерию транслировали и другие федеральные каналы. Ее совокупная доля в эфире четырех каналов — 26,6% в аудитории старше 18 лет.

Вся телевизионная аудитория праздника по России и странам СНГ достигла 25,5 миллиона человек.

Пятый также вел онлайн-трансляцию легендарного выпускного на своем сайте и в официальных аккаунтах в социальных сетях. В 2024 году шоу в Сети посмотрело 11,3 миллиона человек, это почти на 12% больше, чем в 2023 году.

Премия «Событие года» вручается с 2011 года. За это время она обрела аудиторию и известность среди профессионалов событийной индустрии.

Премия традиционно выявляет лучшие практики в России и охватывает все форматы мероприятий, позволяет определить трендсеттеров и дает заслуженную оценку их достижениям.