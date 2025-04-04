Один человек погиб от удара дрона ВСУ по Брянской области

Информация из Брянской области. Один мирный житель погиб в результате атаки украинских дронов. По данным властей, целенаправленный удар был нанесен по поселку Белая Березка Трубчевского района.

После взрыва осколочные ранения получили двое жителей, один из них скончался в больнице. Также повреждены несколько автомобилей и многоквартирный дом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силами противовоздушной обороны был ликвидирован украинский беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. Информации о пострадавших или значительных разрушениях не поступало.