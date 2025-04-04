Силы ПВО уничтожили летевший на Москву украинский беспилотник

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 55 0

Силами ПВО был уничтожен украинский беспилотник летевший на Москву

беспилотник летел на москву

Фото: www.globallookpress.com/Ilia Yefimovich

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

Из-за атаки вражеского дрона появилась необходимость ввести временные ограничения в столичных аэропортах.

Силами противовоздушной обороны был ликвидирован украинский беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. Информации о пострадавших или значительных разрушениях не поступало.

В связи с атакой вражеского дрона в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский», — написал он в Telegram-канале.

На регионы РФ регулярно совершаются атаки с украинской стороны после начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ задействуют не только беспилотники, но и обстреливают у границы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что бойцы России поразили военный аэродром ВСУ и цеха производства дронов. Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, артиллерией, ракетным войсками и беспилотникаими.

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