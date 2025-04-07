Дело не примете, а здоровье: почему нельзя есть из посуды со сколами и трещинами

Бракованные изделия становятся идеальным домом для микроорганизмов, которые человек не может увидеть. Но зато через время они дают о себе знать, «переехав» в организм.

Потрескавшаяся или сколотая посуда представляет опасность для здоровья. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказал доцент кафедры неорганической химии Андрей Дорохов.

По словам эксперта, главная проблема употребления пищи из таких тарелок состоит в том, что в деформированных частях керамической посуды появляются идеальные условия для распространения плесени и бактерий. При повреждении глазури, покрывающей керамику, пористый материал открывается и контактирует с внешней средой. Так, влага и остатки пищи могут проникнуть в трещины, создав продуктивную среду для размножения микроорганизмов.

В таких повреждениях могут образовываться бактерии Acinetobacter и Pseudomonas. Первые часто становятся причиной гнойных инфекций, особенно для тех, у кого слабый иммунитет. При этом вторые устойчивы к антибиотикам.

Помимо двух видов бактерий в трещинах и сколах может развиться плесень, которая становится аллергеном и вызывает различные сложности со здоровьем.

У керамической или стеклянной посуды, покрытой глазурью, сколы часто раскрывают последующие слои материала, содержащие такие вещества, как свинец или кадмий. Взаимодействие с пищей или с горячими жидкостями этих токсичных элементов может привести к их попаданию в организм.

Дорохов отметил, что посуда из стекла с меньшим риском способна стать местом обитания бактерий, поскольку стекло непористое. Однако и на таких тарелках сколы опасны, так как во время мытья могут порезать кожу.

К тому же, специалист отметил, что трещины и сколы делают структуру материала слабее, что увеличивает возможность окончательного разрушения в ходе использования.

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