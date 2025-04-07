Дело не примете, а здоровье: почему нельзя есть из посуды со сколами и трещинами

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 31 0

Химик Дорохов: на побитых тарелках размножаются бактерии и образуется плесень

Названа опасность использования посуды со сколами и трещинами

Фото: www.globallookpress.com/Frank Sommariva

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бракованные изделия становятся идеальным домом для микроорганизмов, которые человек не может увидеть. Но зато через время они дают о себе знать, «переехав» в организм.

Потрескавшаяся или сколотая посуда представляет опасность для здоровья. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказал доцент кафедры неорганической химии Андрей Дорохов.

По словам эксперта, главная проблема употребления пищи из таких тарелок состоит в том, что в деформированных частях керамической посуды появляются идеальные условия для распространения плесени и бактерий. При повреждении глазури, покрывающей керамику, пористый материал открывается и контактирует с внешней средой. Так, влага и остатки пищи могут проникнуть в трещины, создав продуктивную среду для размножения микроорганизмов.

В таких повреждениях могут образовываться бактерии Acinetobacter и Pseudomonas. Первые часто становятся причиной гнойных инфекций, особенно для тех, у кого слабый иммунитет. При этом вторые устойчивы к антибиотикам.

Помимо двух видов бактерий в трещинах и сколах может развиться плесень, которая становится аллергеном и вызывает различные сложности со здоровьем.

У керамической или стеклянной посуды, покрытой глазурью, сколы часто раскрывают последующие слои материала, содержащие такие вещества, как свинец или кадмий. Взаимодействие с пищей или с горячими жидкостями этих токсичных элементов может привести к их попаданию в организм.

Дорохов отметил, что посуда из стекла с меньшим риском способна стать местом обитания бактерий, поскольку стекло непористое. Однако и на таких тарелках сколы опасны, так как во время мытья могут порезать кожу.

К тому же, специалист отметил, что трещины и сколы делают структуру материала слабее, что увеличивает возможность окончательного разрушения в ходе использования.

Ранее 5-tv.ru писал, как заставить посудомойку «экономить».

-2° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
84.28
-0.10 92.99
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

6:05
Давайте вспомним, как это было: Овечкин установил абсолютный рекорд в регулярных чемпионатах НХЛ
6:00
«Мста-Б» уничтожила замаскированные позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:58
Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля: традиции, правила и строгие запреты
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 апреля для всех знаков зодиака
5:42
Артистка Людмила Суворкина погибла при пожаре в Москве
5:14
Дело не примете, а здоровье: почему нельзя есть из посуды со сколами и трещинами

Сейчас читают

«Наша с братиком ошибка»: какой уговор между Торсуевами едва не разрушил их карьеру
«Мама, не умирай, пожалуйста»: кадры с места ДТП с двумя автобусами в Москве
«Бабушка водила на другой конец деревни»: Коряковский обращался за помощью к ведунье
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп