Бережет время, но крадет деньги: как заставить посудомойку «экономить»

Производители посудомоечных машин в один голос уверяют, что эта техника помогает сэкономить десятки литров воды. А значит, и сократить расходы на коммунальные услуги.

Так ли это, проверила «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Сколько воды и электричества тратит посудомоечная машина

Ангелину Запоточную из Подмосковья неприятно удивили последние счета за коммуналку: вместо 8 тысяч начислили 12. За свет, воду и отопление семья из четырех человек заплатила в полтора раза больше обычного, тарифы при этом не повышали. Муж Ангелины уверен, это произошло, потому что дома слишком часто запускают посудомойку.

«Мой муж считает, что быстрее помыть руками, а я считаю, что с посудомойкой быстрее и проще. Я загружаю ее и ухожу заниматься параллельно чем-то другим», — поделилась женщина.

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Эксперт, мастер-универсал Евгений Чернов, предупредил, что все зависит от размеров и модели посудомойки. Есть приборы, которым потребуется всего 10 литров воды на программу, а можно купить расточительный вариант, который будет потреблять все 25.

«Еще не будем забывать то, что после приема пищи мы не можем посуду положить в машину, поскольку все равно тарелки нужно ополаскивать и только после этого приступить к загрузке», — уточняет специалист.

Героиня признала свою неосведомленность о том, сколько на самом деле воды расходует ее посудомойка. Но когда платежки выросли, согласилась провести эксперимент. Одинаковое количество грязной посуды загружается сначала в машинку, а потом такая же гора тарелок отмывается вручную.

«Перед тем, как мыть в посудомойке, стоит зафиксировать показания счетчиков, литраж и в конце сравнить. Счетчик горячей воды мы не берем во внимание, поскольку посудомойка работает от холодной воды, поэтому учитываем показатели счетчика холодной воды. Будем отталкиваться от 647 литров», — говорит специалист.

Для начала как следует нужно испачкать посуду, затем загрузить все в машину и выставить самый экономичный режим. Всего полчаса — и посуда будет блестеть.

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После произведенной работы можно снимать показания счетчика. Прибор показывает 674 литра. Но за время работы посудомойки домашние дважды воспользовались туалетом, на это ушло 12 литров воды. Остальные 15 забрала посудомоечная машина.

Сколько воды уйдет на мытье вручную? С горой посуды хозяйка справилась всего за 5 минут. При этом, воды потратила меньше, чем умная машина.

«После того, как мы помыли посуду руками, у нас есть результаты. Получается, у нас вышло 3 литра холодной воды и 2 литра горячей воды», — посчитал мастер.

Теперь нужно перевести все это в деньги. По среднему тарифу три литра холодной воды стоят 13,5 копейки, два литра горячей — 48. Итого: 61,5 копейки.

Машинка на всю программу затратила 15 литров холодной воды. В денежном эквиваленте это 67,5 копейки. Результат не в пользу посудомойки, это далеко не все расходы.

«Не будем забывать, что для посудомоечной машины нам нужно электричество, это определенный расход, а также средства. Те же самые таблетки выходят на большую сумму», — подсчитывает Евгений Чернов.

За один цикл посудомойка потребляет примерно 1 киловатт. Это около шести рублей по средним тарифам. А вот одна таблетка-очиститель потянет минимум на 20 рублей. Обычное средство для мытья посуды обойдется намного дешевле. Итого — 27 рублей против четырех.

«Мы с вами провели эксперимент и выяснили, что посудомоечная машина гораздо больше по расходам. Она потребляет больше воды, света, и других ресурсов», — утверждает эксперт.

Как сэкономить на посудомойке

Но Чернов знает несколько способов, как сократить затраты при использовании посудомоечной машины.

Первый совет: покупать энергоэффективную технику класса А и выше.

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«Если взять обычную посудомойку класса А, то она будет в среднем потреблять электроэнергии примерно как стиральная машинка, даже чуть меньше», — объясняет он.

Еще одна хитрость — использовать посудомойку только при полной загрузке. Тогда затраты воды в пересчете на одну тарелку или кружку будут значительно ниже.

Третий способ сэкономить — установить в доме трехтарифный счетчик.

«Запускать посуду можно в ночные часы, поскольку тариф в это время гораздо дешевле, чем днем», — рассказал мастер-универсал.

Можно ли готовить в посудомойке

Но некоторые хозяйки идут еще дальше и используют технику не только для мытья посуды, но и для фруктов и овощей. Другие умудряются очистить от грязи инструменты и даже постирать ботинки. А кто-то вовсе готовит в посудомойке еду.

«Самая полезная программа» тоже решила попробовать такой лайфхак. Съемочная группа купила говяжью вырезку в вакуумной упаковке. По «народной инструкции», нужно положить мясо на решетку машины и включить режим, при котором вода нагревается до 90 градусов. По окончанию программы останется только приправить блюдо специями.

Вырезка готовилась целый час, но чуда не произошло, говядина так и осталась сырой. Возможно, нужно держать мясо в машинке несколько циклов подряд, но с учетом того, сколько на это уйдет воды и электричества, ужин получится золотым.

Поэтому лучше использовать посудомойку по назначению. Чтобы техника не стала причиной внушительной дыры в семейном бюджете, необходимо помнить главные правила: запускать машину только при полной загрузке и желательно ночью, когда действуют пониженные тарифы.