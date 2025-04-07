«Крымская» банкнота: 200-рублевые купюры начали продавать за миллионы

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В Сети начали продавать за миллионы 200-рублевые купюры

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков; 5-tv.ru

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Специалисты объяснили столь высокий прайс.

Ошибка стоимостью в сотни тысяч рублей. На онлайн-площадках в продаже появились 200-рублевые купюры, цена на которые доходит до полутора миллионов.

Специалисты объяснили столь высокий прайс. Банкноты, выпущенные в 2017 году, имеют уникальные номера и нестандартное изображение. Из-за смещения печати на них изображены шесть колонн вместо стандартных пяти.

Это отклонение от нормы и привлекает внимание нумизматов. Коллекционеры подобные экземпляры, как правило, ценят очень высоко.

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