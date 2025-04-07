«Газель» влетела в переход на станции «Парк победы» в Москве

Грузовой автомобиль марки «Газель» въехал в подземный переход на станции метро «Парк победы» в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Машина сильно пострадала. Водитель «Газели» смог самостоятельно выбраться из автомобиля, но внутри может быть заблокирован пассажир. Об этом пишут РИА Новости. По данным агентства ему помогают свидетели происшествия.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места ДТП с двумя автобусами в Москве. Авария произошла поздно вечером 6 апреля в районе Бутово. Согласно последней официальной информации, пострадали семь человек. Они получили травмы различной степени тяжести. Так, на кадрах слышны крики пассажиров, в том числе несовершеннолетних.

Один из пострадавших, вероятно, лежал без сознания головой на оконной раме автобуса, стекло из которой было выбито во время удара с другим транспортным средством. Также рядом с местом происшествия видны следы крови.