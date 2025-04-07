«Газель» влетела в переход на станции «Парк победы» в Москве

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 76 0

Есть пострадавшие.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Грузовой автомобиль марки «Газель» въехал в подземный переход на станции метро «Парк победы» в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Машина сильно пострадала. Водитель «Газели» смог самостоятельно выбраться из автомобиля, но внутри может быть заблокирован пассажир. Об этом пишут РИА Новости. По данным агентства ему помогают свидетели происшествия.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места ДТП с двумя автобусами в Москве. Авария произошла поздно вечером 6 апреля в районе Бутово. Согласно последней официальной информации, пострадали семь человек. Они получили травмы различной степени тяжести. Так, на кадрах слышны крики пассажиров, в том числе несовершеннолетних.

Один из пострадавших, вероятно, лежал без сознания головой на оконной раме автобуса, стекло из которой было выбито во время удара с другим транспортным средством. Также рядом с местом происшествия видны следы крови.

-2° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
84.28
-0.10 92.99
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

9:00
«Написал текст буквально за один день»: Жуков о песне к мировому рекорду Овечкина
8:42
Вооруженный тесаком мужчина напал на детей в Нью-Йорке
8:26
Проклятие варикозной прабабушки: как офис провоцирует болезни вен
8:24
«Крымская» банкнота: 200-рублевые купюры начали продавать за миллионы
8:06
«Дружу с теми людьми, кто…»: Шаляпин рассказал, как стать его хорошим приятелем
7:48
«Газель» влетела в переход на станции «Парк победы» в Москве

Сейчас читают

Давайте вспомним, как это было: Овечкин установил абсолютный рекорд в регулярных чемпионатах НХЛ
«Мама, не умирай, пожалуйста»: кадры с места ДТП с двумя автобусами в Москве
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп