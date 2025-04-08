Бесплатными станут некоторые маршруты автобусов в Москве в Вербное воскресенье

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 21 0

На них жители столицы смогут добраться до 14 городских кладбищ.

Бесплатными станут некоторые маршруты автобусов в Москве на Вербное воскресенье

Фото: mos.ru

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Ряд столичных автобусных маршрутов станут бесплатными в Москве в Вербное воскресенье, 13 апреля с 09:00 до 19:00. Об этом сообщает портал mos.ru.

«В дни пасхальных праздников мы организуем комфортную перевозку москвичей по поручению Сергея Собянина. В Вербное воскресенье задействуем 454 автобуса, а в Пасху и на Красную горку — 591», — подтвердил информацию заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Бесплатные маршруты получат спецномера — Э, Э1, Э2 и Э3 — и довезут жителей столицы до 14 городских кладбищ.

Ранее 5-tv.ru писал, что на всех турникетах метро Москвы станет доступна оплата по биометрии. Программа стартовала осенью 2021 года. В настоящее время этим способом можно оплатить проезд на МЦК, регулярном речном транспорте и Аэроэкспрессе. К системе подключены свыше тысячи турникетов. В планах на 2025–2026 годы — внедрение на всех станциях МЦД-1, МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4.

Оплату по биометрии уже подключили свыше 400 тысяч человек. В будни ее пользователи совершают свыше 160 тысяч поездок.

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