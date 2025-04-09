Экипажи Т-80БВ наносят точные удары по противнику.

Экипажи танков Т-80БВ уничтожили блиндаж с живой силой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на покровском направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Огонь по противнику велся осколочно-фугасными снарядами. Получив подтверждение об уничтожении противника, экипаж убыл в безопасное место для перезарядки боевой машины и получения новой задачи.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.