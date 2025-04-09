Неправильный завтрак может довести до инфаркта: что лучше есть по утрам

Врач Богомолов: быстрые углеводы в начале дня могут привести к инфаркту
Фото: Jens Kalaene/DPA/TASS
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Не зря говорят, как день начнешь — так и жизнь проживешь.
Привычка нездорового завтрака может стать причиной развития ожирения и диабета, а также привести к инфарктам, инсультам, патологиям сердца и сосудов. Как лучше зарядиться энергией с утра, в беседе с aif.ru рассказал врач-психоэндокринолог и президент Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов.
По словам эксперта, после пробуждения в организме человека повышенный уровень глюкозы, поэтому во время завтрака следует избегать поднимающих ее продуктов.
«Это связано с биоритмами наших гормонов, за час-полтора до восхода солнца печень начинает выбрасывать в кровь глюкозу. Это сложилось эволюционно — наши предки не имели завтрака сразу после ночного сна и ели гораздо позже», — пояснил Богомолов.
Специалист отметил, что в утренние часы печень, исходя из истории, обеспечивала организм энергией для добычи пропитания, а так как современные люди меньше двигаются, глюкоза уходит на синтез лишнего жира.
На завтрак рекомендуется употреблять медленные углеводы, например, каши из перловки, гречки, геркулеса и пшенки. Для вкуса можно добавить фрукты и ягоды.
Белковые продукты — творог, яйца также подойдут для начала дня. Идеальным вариантом будет белково-овощной завтрак без легко усваиваемых углеводов. К примеру, можно приготовить яичницу с помидорами, овощами и зеленью. Самый популярный вариант — израильская шакшука, почти не повышающая глюкозу в крови.
При этом от быстро усваиваемых углеводов и сладостей необходимо отказаться. К таким продуктам относятся напитки с сахаром, кондитерские изделия, хлеб из пшеничной рафинированной муки, манная и рисовая каши.
Ранее 5-tv.ru писал, какую пользу организму приносит завтрак.
Читайте также
93%
Нашли ошибку?