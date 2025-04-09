Неправильный завтрак может довести до инфаркта: что лучше есть по утрам

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 25 0

Врач Богомолов: быстрые углеводы в начале дня могут привести к инфаркту

Мифы о завтраке

Фото: Jens Kalaene/DPA/TASS

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Не зря говорят, как день начнешь — так и жизнь проживешь.

Привычка нездорового завтрака может стать причиной развития ожирения и диабета, а также привести к инфарктам, инсультам, патологиям сердца и сосудов. Как лучше зарядиться энергией с утра, в беседе с aif.ru рассказал врач-психоэндокринолог и президент Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов.

По словам эксперта, после пробуждения в организме человека повышенный уровень глюкозы, поэтому во время завтрака следует избегать поднимающих ее продуктов.

«Это связано с биоритмами наших гормонов, за час-полтора до восхода солнца печень начинает выбрасывать в кровь глюкозу. Это сложилось эволюционно — наши предки не имели завтрака сразу после ночного сна и ели гораздо позже», — пояснил Богомолов.

Специалист отметил, что в утренние часы печень, исходя из истории, обеспечивала организм энергией для добычи пропитания, а так как современные люди меньше двигаются, глюкоза уходит на синтез лишнего жира.

На завтрак рекомендуется употреблять медленные углеводы, например, каши из перловки, гречки, геркулеса и пшенки. Для вкуса можно добавить фрукты и ягоды.

Белковые продукты — творог, яйца также подойдут для начала дня. Идеальным вариантом будет белково-овощной завтрак без легко усваиваемых углеводов. К примеру, можно приготовить яичницу с помидорами, овощами и зеленью. Самый популярный вариант — израильская шакшука, почти не повышающая глюкозу в крови.

При этом от быстро усваиваемых углеводов и сладостей необходимо отказаться. К таким продуктам относятся напитки с сахаром, кондитерские изделия, хлеб из пшеничной рафинированной муки, манная и рисовая каши.

Ранее 5-tv.ru писал, какую пользу организму приносит завтрак.

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