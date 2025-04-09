Посвященная актеру Иннокентию Смоктуновскому фотовыставка открывается в Москве

В Москве на Страстном бульваре открывается фотовыставка, приуроченная к 100-летнему юбилею Иннокентия Смоктуновского. О подготовке экспозиции в беседе с mos.ru рассказали заместитель директора по выставочно-экспозиционной деятельности Музея МХАТ Марфа Бубнова и специалист архивного отдела Музея МХАТ Мария Смоктуновская, дочь артиста.

На выставке можно будет увидеть работы из фондов театрального музея, в частности снимки, сделанные на прогонах главных спектаклей артиста, а также кадры из фильмов.

По словам дочери Смоктуновского, секрет успеха артиста был в том, что мастерски перевоплощался в своих персонажей.

«Секрет папы, я думаю, в его стремлении и удивительном даровании вживаться в своих персонажей. Он всегда глубоко изучал историческую ситуацию вокруг происходивших в пьесе событий, читал переписку, продумывал ассоциативные ходы. Для него очень важна была подготовительная работа, тщательный поиск грима, выбор костюма», — отмечает Мария Смоктуновская.

Ранее 5-tv.ru писал, что сестра Филиппа Смоктуновского впервые заговорила о смерти артиста.