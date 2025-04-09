Захарова заявила о торговле органами в ВСУ

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 29 0

Захарова: ВСУ выполняют план Запада по черной трансплантологии, торгуя органами

Фото, видео: Reuters/Violeta Santos Moura; 5-tv.ru

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Представитель МИД РФ отметила, уже после 2022 года этот бизнес стал резко набирать обороты, и в данный момент он достиг небывалых масштабов.

Киевский режим заинтересован в продолжении конфликта на Украине, так как это способствует процветанию черной трансплантологии, это стало выгодным преступным бизнесом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Дипломат отметила, уже после 2022 года этот бизнес стал резко набирать обороты, и в данный момент он достиг небывалых масштабов.

По словам украинского боевика Андрея Чемера, находящегося в плену у российских бойцов, его командиры заставляли солдат подписывать бумаги о добровольной передаче своих органов после смерти.

В этих документах засветился бланк Минздрава канадской провинции Онтарио. Именно на территорию этой страны будут отправлены органы украинских боевиков после их гибели.

«Самих солдат уверяли, что это французский медицинский полис <…>, который позволит солдатам ВСУ в случае ранения пройти лечение в одной из престижных клиник Франции», — говорит Захарова.

Представитель МИД РФ добавляет: даже легкое ранение может оказаться для украинских боевиков смертельным, так как киевскому режиму выгоднее искать наиболее нетронутые органы для последующей трансплантации, чем лечить солдата.

При этом власти Незалежной уже давно официально узаконили облегченную процедуру трансплантологии, что значительно упрощает им работу, напоминает Захарова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Захарова прокомментировала отказ ФРГ видеть русских на праздновании Победы. Она сравнила действия министра иностранных дел Германии Анналены Бербок с указом начальника гестапо.

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