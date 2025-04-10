«Не хочу»: Михаил Ефремов не будет восстанавливать водительское удостоверение

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 42 0

Михаил Ефремов не будет восстанавливать водительское удостоверение

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Прежде актер стал виновником ДТП со смертельным исходом.

Заслуженный артист России Михаил Ефремов не будет восстанавливать водительское удостоверение после выхода из тюрьмы. Об этом заявил сам актер корреспонденту 5-tv.ru.

«Нет. Не хочу», — ответил Ефремов.

Кроме того, актер заявил, что никаких творческих планов на ближайшее время у него нет. Пока артист только ходит отмечаться в надзорных органах по месту пребывания.

Ответил актер и на вопрос о здоровье. Сказал, что чувствует себя «не очень».

Михаила Ефремова покинул исправительную колонию 9 апреля по УДО. Артист попал в тюрьму после участия в ДТП в июне 2020 года. Актер сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и врезался во встречный автомобиль. За рулем второго транспортного средства был курьер Сергей Захаров, который от полученных травм скончался в больнице.

Ефремова приговорили к 7,5 года лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сказал Михаил Ефремов после освобождения.

-1° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
86.09
0.63 95.09
1.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

14:40
«Роскосмос» и Курчатовский институт подписали соглашение о сотрудничестве
14:31
Задержанного по запросу США россиянина Петрова обменяли на американку Карелину
14:15
В День космонавтики в Москве поженятся 400 пар
13:58
Убил и скрыл следы: загадочная трагедия в Алтайском крае унесла жизни семьи
13:41
Краснокнижная орешниковая соня просыпается в лесах Москвы: где можно увидеть редкого зверька
13:24
«Не хочу»: Михаил Ефремов не будет восстанавливать водительское удостоверение

Сейчас читают

КТК восстанавливает экспорт нефти из Казахстана через Россию
Девичья Розовая Луна: чем созвездие Дев одарит в полнолуние 13 апреля 2025
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌸Розовая Луна 13 апреля 2025 — чем уникально это полнолуние
😋Как тебя характеризует любимая начинка кулича на Пасху
Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
Как празднуют Пасху в разных странах мира