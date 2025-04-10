«Не хочу»: Михаил Ефремов не будет восстанавливать водительское удостоверение

Прежде актер стал виновником ДТП со смертельным исходом.

Заслуженный артист России Михаил Ефремов не будет восстанавливать водительское удостоверение после выхода из тюрьмы. Об этом заявил сам актер корреспонденту 5-tv.ru.

«Нет. Не хочу», — ответил Ефремов.

Кроме того, актер заявил, что никаких творческих планов на ближайшее время у него нет. Пока артист только ходит отмечаться в надзорных органах по месту пребывания.

Ответил актер и на вопрос о здоровье. Сказал, что чувствует себя «не очень».

Михаила Ефремова покинул исправительную колонию 9 апреля по УДО. Артист попал в тюрьму после участия в ДТП в июне 2020 года. Актер сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и врезался во встречный автомобиль. За рулем второго транспортного средства был курьер Сергей Захаров, который от полученных травм скончался в больнице.

Ефремова приговорили к 7,5 года лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сказал Михаил Ефремов после освобождения.