В 2025 году аграриям новых регионов РФ выделят около 5 млрд рублей господдержки

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 48 0

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев посетил Луганскую Народную Республику с рабочей поездкой.

Фото, видео: Астахов Дмитрий/ТАСС; пресс-служба Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Патрушева; 5-tv.ru

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Государство выделит в этом году около пяти миллиардов рублей аграриям в новых регионах РФ. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Патрушев в рамках рабочей поездки в Луганскую Народную Республику (ЛНР).

Поддержка государства охватывает все основные направления агропромышленного комплекса — льготное кредитование, льготный лизинг и субсидии на возмещение части затрат на закупку молока и мяса для пищевой промышленности.

«В рамках посевной кампании в Новороссии и на Донбассе 200 тысяч гектаров уже засеяно яровыми, 1,6 миллионов гектаров — озимыми. Наши сельхозтоваропроизводители обеспечены всеми необходимыми материально-техническими ресурсами», — сказал Патрушев.

Зампред Правительства посетил несколько местных предприятий агропромышленного комплекса, а также ознакомился с ходом весенних полевых работ.

В частности, вице-премьер РФ также посетил мясокомбинат и хлебопекарный цех. Он также дал свою оценку производственным мощностям крупнейшего в Луганске производственного комплекса.

Патрушев отметил, что предприятия Донбасса и Новороссии работают штатно и в полной мере обеспечивают не только внутренний рынок, но и поставляют свою продукцию по всей территории России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Патрушев и Пушилин обсудили сельское хозяйство и экологию в ДНР. По новому нацпроекту «Экологическое благополучие» на 2025 год для региона запланировано выделение более 150 миллионов рублей.

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