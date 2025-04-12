Ушел из жизни известный кинокритик Юрий Гладильщиков

Его дочь сообщила, что он скончался 7 апреля.

Бывший кинокритик газеты «Известия» Юрий Гладильщиков скончался на 64-м году жизни. Об это сообщила его дочь Анастасия Гладильщикова в Telegram-канале. Причины смерти не были раскрыты.

«Мой папа, кинокритик Юрий Гладильщиков, скончался 7 апреля. Он не хотел, чтобы кто-либо знал о его похоронах, поэтому мы с мамой сообщаем об этом только сейчас», — написала она.

Юрий Гладильщиков родился в Краснодаре в 1961 году.

Он был известен как ведущий передачи «Кинопанорама» и на протяжении нескольких лет работал обозревателем в газете «Известия». За более чем 30 лет работы в области кинокритики его статьи и рецензии заслужили признание профессионалов и аудитории. В знак признания его заслуг перед кинематографом Гладильщиков был удостоен премии «Золотой овен».

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