Автомобиль сбил двух подростков в Нижегородской области, один из них погиб

Двое подростков попали под колеса автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе в Нижегородской области. Один из них, 16-летний юноша, получил множественные травмы, его доставили в больницу и оказывают необходимую медицинскую помощь. Девушка, его ровесница, скончалась на месте ДТП еще до приезда бригады скорой.

Об аварии сообщается в Telegram-канале пресс-службы региональной Госавтоинспекции. Отмечается, что авария произошла вечером 12 апреля. По данным представителей ведомства, водитель наехавшего на подростков Chevrolet Aveo был нетрезв. Обгоняя другие машины, он вылетел на встречную полосу и врезался в переходивших дорогу ребят, а потом съехал в кювет.

Водитель немногим старше жертвы — ему 19 лет. По информации, опубликованной в Telegram-канале нижегородского управления Следственного комитета (СК), молодой человек задержан в качестве подозреваемого. В СК подтверждают, что состояние алкогольного опьянения на момент ДТП подтверждено. Впереди ряд следственных мероприятий, направленных на установление всех деталей смертельной аварии.

Возбуждено уголовное дело согласно части 4 статьи 264 Уголовного кодекса (УК) РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». На месте инцидента работают специалисты экстренных служб. . Дополнительные обстоятельства ДТП устанавливаются.

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