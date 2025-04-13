Многие по-настоящему роковые для Киева решения принимали на Даунинг-стрит.

Украинцы ведут переговоры с Вашингтоном, все никак не могут согласовать сделку по редкоземельным металлам. Вот только с каждой встречей условия США становятся только жестче.

Изначально Трамп хотел просто вернуть потраченные на Украину деньги — это 350 миллиардов долларов, а теперь к этой сумме добавились проценты — 4% годовых.

Вашингтону есть, чем надавить на Киев. На этой неделе взял и вывел свои войска из приграничного польского Жешува. А это главный перевалочный пункт по поставкам вооружений для Украины, 95% трафика. Все кадры, где вы вы видите, как украинцам подвозят снаряды — это Жешув.

В Киеве, да и в странах ЕС, все громче классическое «все пропало, гипс снимают, клиент уезжает».

Командование войск США в Европе так объяснило свои действия: мы тут подумали, и решили сэкономить. В общем, оптимизация. Дальше как-нибудь сами — это ж польский город? Вот поляки теперь займутся логистикой.

При этом подчеркивается, что совсем эти подразделения не уходят, просто переезжают на другие базы. Причем в той же Польше.

А там паника — вдруг русские придут? Но действия Пентагона, как раз знак того, что русские не придут, и США в этом уверены.

Впрочем, это может быть и уловкой — сейчас союзнички наломают дров и побегут к папочке умолять вернуться. И он, конечно, вернется, но что-нибудь потребует взамен. Например, раскошелиться.

Ведь американская помощь так же продолжает поступать, по контрактам Байдена. То есть американцы три года проводили интенсивную терапию, а теперь оставляют пациента под капельницами следующей бригаде. Кто бы это мог быть?

Может британцы? Лондонская Times разоткровенничалась — оказывается, генералы его величества управляют украинской армией наравне с американскими, это они, оказывается, отстояли Киев в 2022-м.

Символичным стал очередной «Рамштайн», собрание спонсоров Киева под руководством США, только в этот раз без США.

Председательствовали британцы и французы, но «переговоры провалились» — заявила сначала глава евродипломатии журналистам.

«Как это провалились?», — поправил ее, видимо, более опытный в делах дипломатии британский министр обороны — «Мы посылаем четкий сигнал, что как помогали Украине в бою, так будем помогать и в мирное время».

Вот только внешне это выглядит, как сатирическая картинка из журнала «Крокодил» времен холодной войны.

Конкретно эта посвящена размещению американских ракет средней дальности в Европе. Спустя полвека ситуация отличается лишь тем, что персонажи поменялись. И речь не о ракетах, а об отправке войск на Украину, вопреки настойчивым предупреждениям Москвы не делать этого. Зачем им игры с огнем, задумался корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Буднично в обычном пятничном номере газета Times, как будто даже хвастается. Лондон готовился к войне, провоцировал, подталкивал. Будто она ему была очень нужна.

Еще перед началом спецоперации, Лондон отправил несколько десятков британских военных в Киев. Там они обучали новобранцев использовать противотанковый комплекс NLAW и противотанковые ракеты.

Но что для рядового британца — сенсация, для русского — известный факт. Тут важно само признание. И снова мы оказались правы. Как и когда говорили, что первая попытка завершить конфликт сорвалась по понятно чьей взбалмошной воле.

Еще три года назад здесь, в Стамбуле, можно было договориться. Почти все пункты мирного плана согласовали с украинской властью. Но в дело вмешался британский премьер Борис Джонсон, и история приняла совсем другой оборот.

С тех пор европейский маховик войны европейцы раскручивают не покладая рук и миллиардов долларов. Вот на этой неделе — Рамштайн. Министры обороны НАТО снова твердо грозят и выражают поддержку, но уже не так уверенно, как раньше. Впервые собрались без старшего — главы Пентагона. Ну, как сказали в каком-то смысле — он все равно с ними.

«Рад сообщить, что с нами также находится министр США Хегсет. Он путешествует, но твердо решил присоединиться к нам и делает это виртуально», — сказал министр обороны Великобритании Джон Хили.

Но почему-то ни одного кадра виртуального Хегсета. Вроде бы мелочь, но тем менее. Под бдительным американским виртуальным оком евроналогоплательщик радостно обязуется заплатить еще 21 миллиард на кормежку украинского монстра. Так говорят еврочиновники — кормить будут по частям.

«В этом году Великобритания выделит четыре с половиной миллиарда фунтов стерлингов на военную поддержку Украины, что является самым высоким показателем за всю историю. И сегодня я объявляю о выделении 350 миллионов фунтов стерлингов, чтобы эта поддержка перешла в руки бойцов на фронтах Украины», — заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.

Пока Лондон командует Рамштайном, на Украине уже высаживается танцевальный десант — принц Гарри во Львовском реабилитационном центре заходит в типовое офисное здание и выразительно восхищается убранством. Это после ББукингемского дворца впечатлился.

Умиляясь, слушает концерт, хлопает, пританцовывает. Все говорит о том, что Лондон с ними, как и раньше — до последнего украинца.

Многие по-настоящему роковые для Киева решения принимали на Даунинг-стрит — провальное контрнаступление 2023 года — идея министра обороны Британии и главы Пентагона.

2023 году Британия уже тайно отправляла военных, которые должны были оснащать украинские самолеты ракетами Storm Shadow и учить ВСУ ими управлять.

Предпочтении в этом танго втроем Банковая все чаще отдавала британскому партнеру. Вашингтон тогда, в 2023 году, как раз во время контрнаступа, впервые разочаровался.

Ближайшие союзники Украины считали этот процесс медленным и утомительным. Американцы, как сообщается, недоумевали: «Что, черт возьми, происходит?» — и призывали украинцев «двигаться в гораздо более высоком темпе». Именно в этот момент отношения между украинцами и американцами достигли дна.

А потом и вовсе Киев отправил Вашингтон в игнор. Даже про свой, как он думал, гениальный курский план не сообщил.

Есть версия, что и тут без туманных намерений Альбиона не обошлось гибридному и не только противостоянию Британии с Россией не три года, а куда больше.

Британию все еще мучают фантомные имперские боли. Когда-то она была морской державой. Участвовала в Крымской войне, блокировала Босфор и Дарданеллы. Русские корабли не пропускали через этот пролив. Но, благодаря силе нашей дипломатии и флота Лондона, еще в XIX веке пришлось умерить свои аппетиты.

Британия не переставала грезить морем Черным. Хочет подмять под себя украинские порты. И еще задолго до обострения конфликта пыталась чувствовать себя в наших территориальных водах как дома.

Например, в июне 2021 года, когда английский эсминец «Дефендер» вышел из Одессы и на полном ходу пересек нашу границу в районе Крыма, заслуженно получил предупреждение и спешно уплыл в Грузию.

«Британия хочет владеть всеми ресурсами на Украине. Я думаю, что Лондон уже заключил соглашение с Зеленским по поводу Одесского порта. Ведь де-факто британцы его контролируют», — прокомментировал американский политолог Дэниэл Ковалик.

Случайно ли еще в январе британский премьер заявил: главная задача так называемого 100-летнего договора с Украиной — усилить безопасность Балтийского, Черного и Азовского морей — последнее, к слову, уже внутренняя акватория России.

«Великобритания считает Украину своей колонией. И это было юридически закреплено договором о 100-летнем партнерстве, подписанном 16 января этого года, по которому практически все активы Украины переходят под контроль британцев», — рассказал военный эксперт Игорь Никулин.

И не потому ли, что Зеленский уже обещал Лондону и ресурсы, и контроль над портовой инфраструктурой, он никак не подписывает сделку с Трампом?

«Британцы имеют большее влияние на Зеленского, чем Дональд Трамп. Посмотрите на инцидент, который произошел в Овальном кабинете. Президенту США Зеленский не нравится. Что делать, а что не делать власти Украины сейчас говорит Лондон», — сказал бывший агент ЦРУ Майк Харрис.

В статье Times выдают еще одну горькую для простого британца сенсацию, которую в России знали с самого начала. В Вашингтоне и Лондоне поняли — Россию недооценили, наша армия оказалась сильнее, экономика прочнее, а намерения тверже.