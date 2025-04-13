«Сотрудничество восторжествует»: Глава РФПИ ответил на пост НАСА о Гагарине

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 18 0

Глава РФПИ Дмитриев: Сотрудничество США и РФ в космической сфере восторжествует

«Сотрудничество восторжествует»: Кирилл Дмитриев ответил НАСА

Фото: www.globallookpress.com/Roscosmos

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В День космонавтики сотрудники американского агентства отдали дань уважения легендарному советскому летчику и заявили о планах «вернуться на Луну и отправиться на Марс».

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал пост американского космического агентства (НАСА) по случаю Дня космонавтики, в котором оно почтило первый полет вокруг Земли Героя Советского Союза Юрия Гагарина. И выразил готовность Москвы к совместной работе с США по покорению космоса.

«НАСА отдало дань уважения Гагарину. Сотрудничество восторжествует», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х.

В своей публикации представители американского космического агентства отдали дань уважения достижениям Гагарина, а также вспомнили о запуске многоразового транспортного корабля «Колумбия», состоявшемся 12 апреля 1981 года. Кроме того, в НАСА отметили: сейчас самое время, чтобы «вернуться на Луну и отправиться на Марс».

Прежде генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что договорился с заместителем главы НАСА по реализации космических программ Кеном Бауэрсоксом о синхронизации сроков работы Международной космической станции (МКС). Баканов подчеркнул, что для России важно продолжать пилотируемую космическую программу, а в приоритете страны — появление собственной орбитальной станции взамен МКС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как президент РФ Владимир Путин поздравил с Днем космонавтики работников и ветеранов отрасли.

Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
84.00
-1.02 96.22
1.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

4:38
Впереди — 900 шайб? Как Овечкин стал главной звездой в США
4:31
«Сотрудничество восторжествует»: Глава РФПИ ответил на пост НАСА о Гагарине
3:45
В поисках точек соприкосновения: как продвигается диалог РФ и США по «украинскому вопросу»
3:09
Дань уважения герою: в НАСА высказались о Гагарине по случаю Дня космонавтики
2:36
Пожар разгорелся в здании резиденции президента Сьерра-Леоне Джулиуса Маада Био
1:51
Автомобиль сбил двух подростков в Нижегородской области, один из них погиб

Сейчас читают

Корреспондент «Известий» поймал футболку с автографом Овечкина
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп