Newsweek опубликовал карту возможного раздела мира на сферы влияния

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Newsweek опубликовал карту возможного раздела мира Россией, Китаем и США

Newsweek опубликовал карту предполагаемого раздела мира на сферы влияния

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Процесс урегулирования конфликта напоминает Ялтинскую конференцию, считает один из экспертов.

Американский журнал Newsweek опубликовал карту, на которой предположил, как три мировые державы — Россия, США и Китай — по аналогии с Ялтинской конференцией 1945 года могут поделить планету на так называемые сферы влияния. Материал появился на сайте издания 13 апреля.

«Ялта (Ялтиская конференция — Прим. ред.) была о том, как великие державы решали будущее Восточной Европы», — сказала Newsweek Весела Чернева, заместитель директора Европейского совета по международным отношениям (ECFR).

Авторы отмечают: на фоне напряженности вокруг Украины и усиления глобальной конкуренции, президенты стран «борются за влияние на целые регионы».

По версии Newsweek, Москва может установить контроль над Европой, Закавказьем и Турцией, а Пекин — укрепить позиции в Юго-Восточной Азии, Японии, Индии и Пакистане.

Западное полушарие, по данным издания, останется в зоне интересов США. При этом такие крупные регионы, как Африка, Южная Америка, Ближний Восток, Австралия и Средняя Азия, на карте влияния оказались «ничейными» — вне прямого контроля одной из сверхдержав.

Материал Newsweek вызвал активное обсуждение, особенно на фоне попыток президента США Дональда Трампа призвать российского лидера Владимира Путина к поиску выхода из украинского конфликта.

Ранее 5-tv.ru писал, что ученые узнали новые подробности о столкновении «Титаника» с айсбергом.

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