Newsweek опубликовал карту возможного раздела мира на сферы влияния

Процесс урегулирования конфликта напоминает Ялтинскую конференцию, считает один из экспертов.

Американский журнал Newsweek опубликовал карту, на которой предположил, как три мировые державы — Россия, США и Китай — по аналогии с Ялтинской конференцией 1945 года могут поделить планету на так называемые сферы влияния. Материал появился на сайте издания 13 апреля.

«Ялта (Ялтиская конференция — Прим. ред.) была о том, как великие державы решали будущее Восточной Европы», — сказала Newsweek Весела Чернева, заместитель директора Европейского совета по международным отношениям (ECFR).

Авторы отмечают: на фоне напряженности вокруг Украины и усиления глобальной конкуренции, президенты стран «борются за влияние на целые регионы».

По версии Newsweek, Москва может установить контроль над Европой, Закавказьем и Турцией, а Пекин — укрепить позиции в Юго-Восточной Азии, Японии, Индии и Пакистане.

Западное полушарие, по данным издания, останется в зоне интересов США. При этом такие крупные регионы, как Африка, Южная Америка, Ближний Восток, Австралия и Средняя Азия, на карте влияния оказались «ничейными» — вне прямого контроля одной из сверхдержав.

Материал Newsweek вызвал активное обсуждение, особенно на фоне попыток президента США Дональда Трампа призвать российского лидера Владимира Путина к поиску выхода из украинского конфликта.

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