Собянин рассказал о программе Московской недели предпринимательства

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале программе Московской недели предпринимательства. Она пройдет в столице с 22 мая по 1 июня.

«Это масштабное событие ежегодно объединяет ведущих предпринимателей, инвесторов и экспертов», — отметил градоначальник.

По словам Собянина, это отличная платформа для обсуждения актуальных тенденций в бизнесе, развития своего дела и запуска новых проектов.

Жители и гости Москвы смогут увидеть, как столичные предприниматели вносят вклад в развитие экономики города и преображают его облик. В этом году для участников подготовлено пять тематических направлений: предпринимательство, инновации, креативные индустрии, товары для детей и индустрия красоты, уточнил мэр.

Мероприятия будут организованы на ключевых городских площадках — Болотная площадь, спорткомплекс «Лужники», кластер «Ломоносов», центральный парк «Сколково», «Цифровое деловое пространство» и ЦВЗ «Манеж».