Собянин рассказал о программе Московской недели предпринимательства

События пройдут на крупных городских площадках.
Фото: mos.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале программе Московской недели предпринимательства. Она пройдет в столице с 22 мая по 1 июня.
«Это масштабное событие ежегодно объединяет ведущих предпринимателей, инвесторов и экспертов», — отметил градоначальник.
По словам Собянина, это отличная платформа для обсуждения актуальных тенденций в бизнесе, развития своего дела и запуска новых проектов.
Жители и гости Москвы смогут увидеть, как столичные предприниматели вносят вклад в развитие экономики города и преображают его облик. В этом году для участников подготовлено пять тематических направлений: предпринимательство, инновации, креативные индустрии, товары для детей и индустрия красоты, уточнил мэр.
Мероприятия будут организованы на ключевых городских площадках — Болотная площадь, спорткомплекс «Лужники», кластер «Ломоносов», центральный парк «Сколково», «Цифровое деловое пространство» и ЦВЗ «Манеж».
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