Бизнес-класс и номер люкс: Анна Асти выступит на свадьбе в Екатеринбурге

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 17 0

За частный концерт Анне Асти заплатят около семи миллионов рублей

Анна Асти станет гостем на одной из свадеб в Екатеринбурге

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Организация шоу и выполнение райдера оцениваются примерно в семь миллионов рублей.

Певица Анна Асти (настоящее имя — Анна Дзюба. — Прим. ред.) посетит Екатеринбург, где выступит на свадьбе. Графиком артистки с URA.RU поделилась концертно-организационная компания.

По информации источника, участие артистки в мероприятии запланировано на 25 июля текущего года.

«Организация выступления певицы Анны Асти на частном свадебном событии в городе Екатеринбург», — отмечено в расписании певицы.

Уточняется, что для заказчика концерт может обойтись примерно в семь миллионов рублей. Такая сумма неслучайна, поскольку исполнительница запросила для перелета билет в бизнес-класс, первый ряд и VIP-проход. По городу звезда чаще всего передвигается на автомобиле марки Mercedes (Maybach или V-класс). Знаменитости важна опрятность водителя, а также звукоизоляция в салоне.

Также в райдере требуется, чтобы проживание артистки было в пятизвездочной гостинице в номере люкс, площадь которого, по данным из источника, должна составлять не менее 80 квадратных метров. Внутри певица ожидает швейцарский шоколад, горячие блюда, фрукты, ягоды, орехи, мед, травяной чай и сахарозаменитель.

Помещение, в котором предстоит гримировать Анну Асти, необходимо погрузить во мрак, завесив окна шторами, а также при наличии там камер, их следует заклеить или убрать при представителе певицы. В качестве закусок необходимо оставить фруктовую, овощную, сырную, рыбную и мясную нарезки, орехи, фреш из ананаса и сельдерея, Raffaello, коньяк Remy Martin XO, виски Jack Daniels, шампанское Moet Chandon и Coca-Cola.

Ранее 5-tv.ru, писал о том, что певец Прохор Шаляпин обеспокоен образом жизни Анны Асти.

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