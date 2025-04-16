Родителям разрешат присутствовать на сдаче ЕГЭ

В это году российские школы впервые в истории начнут пускать родителей на сдачу Единого государственного экзамена.

Раньше присутствие кого-либо постороннего, кроме учителей и выпускников, считалось нарушением. Но несколько громких скандалов, произошедших в разных регионах, в том числе связанных с обыском подростков, заставили Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки пересмотреть правила.

Теперь родители смогут присутствовать в школах. Но только для того, чтобы следить за соблюдением прав учеников.