Родителям разрешат присутствовать на сдаче ЕГЭ

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Данная мера вводится для улучшения контроля за соблюдением прав учеников.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Тема:
ЕГЭ

В это году российские школы впервые в истории начнут пускать родителей на сдачу Единого государственного экзамена.

Раньше присутствие кого-либо постороннего, кроме учителей и выпускников, считалось нарушением. Но несколько громких скандалов, произошедших в разных регионах, в том числе связанных с обыском подростков, заставили Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки пересмотреть правила.

Теперь родители смогут присутствовать в школах. Но только для того, чтобы следить за соблюдением прав учеников.

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