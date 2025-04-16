Собянин: для московского бизнеса открылся прием заявок на поддержку от города

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 42 0

Компании смогут получить гранты на оборудование и развитие деятельности, экспорт, а также субсидии на компенсацию расходов на обучение сотрудников.

Собянин: для московского бизнеса открылся прием заявок на поддержку от города

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Открылся прием заявок на предоставление трех финансовых мер поддержки для бизнеса. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

«Грант на оборудование и развитие деятельности на сумму до 30 миллионов рублей смогут получить компании на обновление производственных линий и лабораторий, модернизацию и дооснащение московских предприятий. Претендовать на него могут компании из сферы науки, промышленности, ИТ, а также участники реестра стартапов Москвы», — написал Мэр Москвы.

Производители получают поддержку в виде компенсации за уже понесенные расходы. С 2022 года с помощью города компании закупили оборудование на сумму свыше 14,7 миллиарда рублей.

Грант на экспорт предназначен для малого и среднего бизнеса — налоговых резидентов столицы из сфер производства, научных исследований и креативных индустрий. Его максимальный размер на одного экспортера не превышает 10 миллионов рублей в год.

Грант уже получили более 600 производителей. На эти средства они закупают сырье, обновляют и расширяют производство, осваивают новые рынки. С 2020 года при поддержке города компании заключили контракты на сумму свыше 40 миллиардов рублей.

«Субсидии на компенсацию расходов на обучение выделяются компаниям, которые оплатили учебу сотрудников по программам среднего профобразования и дополнительного профобразования. С 2020 года, с момента запуска программы, поддержкой воспользовались свыше 1,1 тысячи столичных предприятий, которые компенсировали стоимость обучения более чем 8,5 тысячи сотрудников», — отметил Сергей Собянин.

Главные условия — компании должны работать в приоритетных для города отраслях экономики, иметь экспортный контракт или статус социального предприятия. Так, в 2025 году можно компенсировать до 95 процентов расходов, по одной заявке — до 10 миллионов рублей. При этом на одного сотрудника выделяется до 120 тысяч рублей в год.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
82.30
-0.47 93.68
-0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

16:44
«Это либо есть, либо нет»: Алсу рассказала, кем мечтает стать ее сын
16:31
Начальники тоже плачут: что делать руководителю с эмоциональным выгоранием
16:22
Беседы с Морфеем: на что указывают разговоры спящего человека
16:10
Собянин: для московского бизнеса открылся прием заявок на поддержку от города
15:57
Тепло как в июле: сколько продлится аномальная апрельская жара
15:56
Битва под Сталинградом и крепость «Орешек»: в Москве открылась выставка «Путь к Победе»

Сейчас читают

Россия и США стали врагами для турецкой оппозиции
«Не ради хайпа»: Mary Gu поделилась опытом в благотворительности
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Большое искушение: грешно ли есть куличи до Пасхи

Интересные материалы

💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака
Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года