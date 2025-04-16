Беседы с Морфеем: на что указывают разговоры спящего человека

Люди во время ночного отдыха могут как издавать различные невнятные звуки, так и четко произносить слова.

Разговор во сне может быть индикатором ряда процессов, происходящих с человеком — как реальности, так и во время ночного отдыха. Об этом изданию aif.ru рассказал кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин.

По его словам, специалисты называют этот феномен сноговорением или сомнелоквией. При данном явлении можно различить слова. Если же слышны стоны, всхлипы или стенания — это кататения. Сами по себе не опасны, но могут указывать на ряд нюансов.

Так, сноговорение может быть реакцией на перемены в эмоциональной регуляции или моторным компонентом сновидений.

«Также <…> указывает на то, что что-то происходит с корковой ритмикой или корково-подкорковой регуляцией центральной нервной системы», — пояснил эксперт.

Чаще всего ночные реплики появляются из-за изменений в психическом или психологическом состоянии человека — как правило, из-за негативных эмоций. Это могут быть гнева, обида, реализованная агрессия. Сноговорение помогает легче перенести подобныепереживани, заверил Мелехин.

Кроме того, так может проявиться повышенная тревожность, посттравматическое расстройство, а также ряд более серьезных патологий- депрессия или обострение обсессивно-компульсивного расстройства, объяснил сомнолог.

Сноговорение может сигнализировать об остановки дыхания во время ночного отдыха. Поэтому важно отслеживать частоту подобных случаев, сопровождаются ли звуки вокализацией и просыпается ли человек, когда начинает говорить, а также насколько бодрым он будет на утро после подобной беседы во сне.

Самостоятельно справиться с данной особенностью невозможно, уверен медик. Поэтому при сноговорении необходимо обратиться к специалисту.

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