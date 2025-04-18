«Грады» обрушились на технику и боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск «Север» при выполнении огневых задач уничтожили боевую технику и скопления живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области. Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

Во взаимодействии с передовыми разведывательными группами и беспилотной авиацией расчёты РСЗО «Град» 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск «Север» наносят точные удары по местам сосредоточения живой силы и боевой техники противника, опорным пунктам и наблюдательным постам, а также по маршрутам передвижения бронированных машин и мобильных огневых средств ВСУ.

В условиях необходимости быстрого реагирования и максимальной концентрации, расчёты боевых машин РСЗО «Град» несут круглосуточное дежурство. В ходе воздушной разведки с использованием средств объективного контроля выявляются участки местности, где сосредоточены подразделения ВСУ, пытающиеся закрепиться в приграничном районе Курской области. Затем разведчики передают точные координаты целей артиллерийским расчётам для их уничтожения.

После подготовки реактивной установки к стрельбе расчёты РСЗО выдвигаются в район стрельбы. После выполнения боевой задачи расчёт оперативно сворачивается и перемещается в безопасное место для перезарядки.

Благодаря данным, полученным с беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени, можно убедиться в успешном поражении целей.

Из-за своей высокой эффективности и огневой мощи «Грады» постоянно находятся под угрозой атаки вражеских дронов. Поэтому расчёты не задерживаются на одном месте и маскируют свои машины так, чтобы они не были видны с воздуха.

Артиллеристы постоянно в боевой готовности. В сутки совершают несколько выездов в любое время дня и ночи. Расчёты боевых машин в своей тактике используют эффект неожиданности. Противник не знает, откуда прилетят реактивные снаряды.

Важную роль в нанесении удара играет точное наведение. В этом артиллеристам помогают расчеты беспилотных летательных аппаратов. Собранные данные оперативно передаются в полевые штабы и командирам реактивно-артиллерийских батарей.

Ситуация в Курской области

Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. Националисты попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От их действий погибли и пострадали мирные люди.

Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 74780 боевиков, 410 танков, 334 боевые машины пехоты, 305 бронетранспортеров, 2277 боевых бронированных машин, 2734 автомобиля, 618 артиллерийских орудий, 57 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США, 28 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 125 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Операция российских сил по уничтожению формирований ВСУ продолжается.