«Театр абсурда»: Матвиенко об идее праздновать День Победы в столице Украины

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 45 0

Валентина Матвиенко назвала идею праздновать 9 мая в Киеве «театром абсурда»

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
День Победы 9 Мая

По словам председателя Совфеда, разумные политики никогда не поедут на этот киевский «шабаш».

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко назвала идею проведения праздничных мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Киеве «театром абсурда». Парламентарий сделала это заявление после возложения цветов к Пискаревскому мемориалу в Санкт-Петербурге. 

«Это какой-то театр абсурда, и я абсолютно уверена, что ни один уважающий себя лидер суверенного государства, никакие уважаемые и разумные политики никогда не поедут на этот киевский шабаш», — заявила Матвиенко.

Политик также подчеркнула, что в целом ряде стран сносят памятники солдатам, которые погибли, освобождая европейские страны.

«Мы твердо знаем, что празднование 80-летия Победы, парад на Красной площади — это будет очень достойное мероприятие в память о наших предках, в котором уже подтвердили участие очень многие главы государств», — добавила председатель Совета Федерации России.

На юбилейный парад Победы в Москве 9 мая уже изъявили желание приехать более 20 глав государств и правительств. Среди них Председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Наренда Моди, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич и ряд других политиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал о визите Валентины Матвиенко в Узбекистан. Особое внимание было уделено предстоящему празднованию 80-летия Победы. Председатель Совета Федерации России поблагодарила власти Узбекистана за теплое отношение к ветеранам и бережное хранение памяти о Победе.

Тема:
День Победы 9 Мая
18 апр
На портале «Молодежь Москвы» представили спецпроект к юбилею Победы
17 апр
Патриотический автопробег пройдет по городам-героям России и Белоруссии
17 апр
В столице Перу провели акцию «Сад памяти»
16 апр
«Известия» вручили газеты от Дня Победы лучшим первичным организациям ветеранов
16 апр
«Память осталась»: в Ташкенте прошла акция «Чтения Победы»
16 апр
Идеальный штурм: 80 лет назад началась Берлинская наступательная операция
15 апр
«Весьма жесткие заявления»: в Кремле отреагировали на угрозы Каллас странам ЕС
15 апр
Память о подвигах: в Ташкенте прошла акция «Чтения Победы»
14 апр
К 80-летию Победы готовится более 100 тысяч культурных мероприятий
13 апр
Дипломаты из России и стран СНГ возложили цветы к памятнику героям Красной армии в Вене
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
82.02
-0.57 93.25
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

15:18
В Москве установлен новый температурный рекорд
15:05
Лишение прав обеспечено: какие неочевидные ошибки стоят водительского удостоверения
15:00
Жителей столицы приглашают на творческие выступления участников конкурса грантов мэра Москвы
14:44
Запрещала играть в компьютер: подросток нанес 35 ударов ножом своей бабушке
14:30
«Театр абсурда»: Матвиенко об идее праздновать День Победы в столице Украины
14:13
Уже не Кен: Райан Гослинг покоряет «Звездные войны»

Сейчас читают

Глубокая рана: какими становятся дети, выросшие без материнской любви
Золотые, брендовые, эффектные: почему куличи на Пасху так дорого стоят
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Большое искушение: грешно ли есть куличи до Пасхи

Интересные материалы

💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака
Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года