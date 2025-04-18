«Театр абсурда»: Матвиенко об идее праздновать День Победы в столице Украины

По словам председателя Совфеда, разумные политики никогда не поедут на этот киевский «шабаш».

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко назвала идею проведения праздничных мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Киеве «театром абсурда». Парламентарий сделала это заявление после возложения цветов к Пискаревскому мемориалу в Санкт-Петербурге.

«Это какой-то театр абсурда, и я абсолютно уверена, что ни один уважающий себя лидер суверенного государства, никакие уважаемые и разумные политики никогда не поедут на этот киевский шабаш», — заявила Матвиенко.

Политик также подчеркнула, что в целом ряде стран сносят памятники солдатам, которые погибли, освобождая европейские страны.

«Мы твердо знаем, что празднование 80-летия Победы, парад на Красной площади — это будет очень достойное мероприятие в память о наших предках, в котором уже подтвердили участие очень многие главы государств», — добавила председатель Совета Федерации России.

На юбилейный парад Победы в Москве 9 мая уже изъявили желание приехать более 20 глав государств и правительств. Среди них Председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Наренда Моди, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич и ряд других политиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал о визите Валентины Матвиенко в Узбекистан. Особое внимание было уделено предстоящему празднованию 80-летия Победы. Председатель Совета Федерации России поблагодарила власти Узбекистана за теплое отношение к ветеранам и бережное хранение памяти о Победе.