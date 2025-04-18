Вне сомнений: итальянские ученые подтвердили подлинность Плащаницы Христа

Современные рентгеновские технологии показали, что ткани более двух тысяч лет и она действительно могли укрывать тело распятого Иисуса из Назарета.

У православных по всему миру Великая Пятница. В храмах сегодня особенно тихо и даже не звонят колокола. Верующие молятся перед Плащаницей с образом Спасителя, снятого с креста.

Сама реликвия находится в Турине, к ней едут миллионы паломников. Хотя спор о ее подлинности ведут многие века. Итальянские ученые решили разгадать загадку и представили корреспонденту «Известий» Виталию Чащухину новые доказательства.

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«Про эту лабораторию можно точно сказать — святая святых, где ученые по мельчайшим частицам пытаются ответить на вопрос, которым человечество задается несколько тысячелетий», — показал корреспондент Виталий Чащухин.

Непостижимое, казалось бы, событие — Воскрешение Христа.

«Это все оборудование, которое мы использовали для изучения нитей, скрытых внутри волокон ткани, из которой была соткана Туринская плащаница», — рассказала директор Института кристаллографии Национального исследовательского совета в Бари Чинзия Джаннини.

Знаменитая реликвия — фрагмент древней ткани, в которую, согласно преданию, было обернуто распятое тело и сохранило отпечаток его страданий.

«Это аналитическое волокно, которое мы размещаем на держателе образца. Как вы можете видеть, оно находится в центре прибора, через который будет проходить рентгеновский луч», — объяснил ученый-исследователь Института кристаллографии Национального исследовательского совета в Бари.

Результаты перечеркнули все предыдущие анализы. Возраст Плащаницы соответствует нашему летоисчислению — от Рождества Христова.

«Можно сделать вывод, что Туринская плащаница имеет двухтысячелетнюю историю. Это результат, полученный с помощью новой рентгеновской техники, которая позволяет датировать образцы», — рассказал ученый Института кристаллографии Национального исследовательского совета в Бари Либерато Де Каро.

Ученые теперь и сами еще больше уверовали — в их руках оказалась буквально «частица Бога».

«Плащаница подлинная, и на ней действительно было тело Иисуса из Назарета в момент его погребения», — подчеркнул ученый.

По мельчайшим остаткам пыльцы растений ранее удалось отследить и географию «путешествия» Плащаницы на европейский континент. Отправная точка — Ближний Восток. Еще одно соответствие библейским описаниям. Более ранние исследования — на кадавре — уже подтверждали, что лик и тело Христово действительно могли появиться на погребальной плащанице, хотя в таком объемном виде — все же за гранью законов природы

«Но как используют результат исследований в самом Турине? Собор Иоанна Крестителя, где и хранится плащаница. Даже в этот юбилейный для нее год, она не будет выставлена, вопреки традициям, на всеобщее обозрение», — отметил корреспондент.

Вместо этого — к уже имеющейся здесь физической копии добавят еще и цифровую — в попытке хотя бы через интернет привести молодежь в церковь. Трансформация религии — артефакт, который веками служил в качестве единственного моста между верующими и распятым Христом, останется скрытым от глаз. В отличие от более доступных искушений, которыми теперь славится Европа — таких, как открытие парижской Олимпиады.

Да и сама католическая Пасха в этом году пройдет без личного участия Папы Римского. Неспособность Франциска провести традиционные богослужения по состоянию здоровья — как еще одно отражение духовной немощи.

А кому остается поклоняться? Итальянскому мальчику британского происхождения Карло Акутису, программисту-любителю, умершему от лейкемии и посвятившему себя распространению веры через создание веб-сайтов. Будет провозглашен святым и встанет в один ряд с матерью Терезой. Уже через неделю — канонизация похороненного с восковым слепком, в спортивной майке, джинсах и кроссовках пройдет на площади Святого Петра.