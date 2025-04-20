Сергей Кристовский из Uma2rman стал отцом в седьмой раз

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 15 0

Супруга участника музыкального коллектива поделилась радостным известием в соцсетях.

Сергей Кристовский из Uma2rman стал отцом в седьмой раз

Фото: Михаил Синицын/ТАСС

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Музыкант Сергей Кристовский, участник группы Uma2rman, снова стал отцом. Об этом рассказала его супруга Ксения Кудашкина в соцсетях — у пары родилась дочка.

«Спи, моя жизнь, мой маленький крохотный дом. Дом, где недавно мое поселилось сердце. Спасибо, что выбрала нас, наша маленькая принцесса!» — обратилась к новорожденной жена артиста.

У Кристовского есть трое сыновей — Владислав, Евгений и Илья, а также дочь от предыдущего брака — Алиса. Еще одного сына — Ивана — артисту подарили отношения с актрисой Натальей Земцовой. Новорожденная дочь — уже второй ребенок Кристовского и Кудашкиной. До этого, в 2022 году у пары родился мальчик, которого назвали Кузьмой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как солист Uma2rman Кристовский тайно обвенчался в Петербурге в 2024 году. Таинство прошло в Исаакиевском соборе Северной столицы. На опубликованных кадрах возлюбленные, оба облаченные в белое, стоят у алтаря, держа в руках свечи.

Кристовский редко делится подробностями своей личной жизни. Известно, что Кудашкина младше музыканта на 16 лет. Они познакомились на горнолыжном курорте.

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