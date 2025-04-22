Дочь пародиста Пескова вышла замуж

Артист до сих пор не поздравил наследницу.

Пародист Александр Песков выдал дочь Дарию замуж. Об этом артист рассказал Starhit.ru.

Подробностями прошедшего в феврале мероприятия отец поделился лишь спустя время. По его словам, загруженность графика не позволяет ему выделить время, чтобы поздравить молодоженов со счастливым событием.

«Дочь вышла замуж 14 февраля, по-моему. Но я до сих пор не поздравил — некогда, так как работы много», — поделился Песков.

Имя избранника артист оставил в тайне.

В первый раз Дария собралась замуж еще в 18 лет, но жених не понравился отцу и тот вмешался в процесс, попросив не торопиться с принятием окончательного решения. По мнению Александра Пескова, девушке следовало найти состоятельного и самодостаточного партнера.

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