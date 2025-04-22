В Петербурге кикшеринги стали ответчиками по искам на миллионы рублей

Пострадавшие в ДТП требуют компенсацию морального вреда, расходов на лечение и юридическую помощь.

В Санкт-Петербурге люди, которые оказались под колесами самокатов, пытаются добиться справедливости. Появились первые иски к кикшеринговым компаниям.

У пострадавших в результате наезда серьезные травмы. Некоторые остались инвалидами. Ответчиком выступают сервисы аренды.

Сейчас на рассмотрении три иска о компенсации морального вреда на общую сумму свыше трех с половиной миллионов рублей. Пострадавшие требуют возмещение стоимости услуг адвокатов, а также ущерба.