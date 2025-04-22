Помощь отдыхающим: Роспотребнадзор запустил горячую линию к майским праздникам

Эфирная новость 28 0

Роспотребнадзор открыл горячую линию к майским праздникам

Фото, видео: Сандурская Софья/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

До 18 мая россияне смогут бесплатно получить консультации по защите прав потребителей на отдыхе, а также рекомендации по безопасности и здоровью.

В преддверии майских праздников Роспотребнадзор (Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека) открыл горячую линию для отдыхающих.

По единому номеру 8 (800) 555-49-43 операторы ответят на самые разные вопросы. Помогут защитить права и составить претензию, если возникли проблемы при заселении в гостиницу, возврате билетов, посещении кафе.

Кроме того, по номеру горячей линии можно сообщить о нелегальной торговле. А также проконсультироваться в экстренных ситуациях. Что делать при укусе клеща или отравлении, например. Там же расскажут, как защититься от кишечных инфекций. Звонки принимают до 18 мая.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
81.46
0.70 94.04
0.37
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

20:04
«Идиотов ничего не исправит»: Захарова об отмене культуры
19:44
Космонавт Александр Полещук попал в серьезное ДТП с такси в Москве
19:24
В Индии террористическая группировка открыла огонь по мирному населению
19:05
Россия и Оман подписали соглашение об отмене визового режима
18:48
Помощь отдыхающим: Роспотребнадзор запустил горячую линию к майским праздникам
18:35
«Жуков и Рокоссовский»: в Москве откроются детские военно-спортивные лагеря

Сейчас читают

SHAMAN исполнил песню к 80-летию Победы с Расторгуевым и Вайнбергом
Хорошо и плохо: пранкеры Вован и Лексус о применении ИИ в кино
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Грядет новый папа: как в Ватикане будут избирать понтифика

Интересные материалы

💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака
Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года