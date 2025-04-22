Помощь отдыхающим: Роспотребнадзор запустил горячую линию к майским праздникам

До 18 мая россияне смогут бесплатно получить консультации по защите прав потребителей на отдыхе, а также рекомендации по безопасности и здоровью.

В преддверии майских праздников Роспотребнадзор (Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека) открыл горячую линию для отдыхающих.

По единому номеру 8 (800) 555-49-43 операторы ответят на самые разные вопросы. Помогут защитить права и составить претензию, если возникли проблемы при заселении в гостиницу, возврате билетов, посещении кафе.

Кроме того, по номеру горячей линии можно сообщить о нелегальной торговле. А также проконсультироваться в экстренных ситуациях. Что делать при укусе клеща или отравлении, например. Там же расскажут, как защититься от кишечных инфекций. Звонки принимают до 18 мая.