Курская область освобождена от оккупантов на 99%

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По замаскированной технике противника бьют наши дроны на оптоволокне.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область

Курская область уже на 99% освобождена от оккупантов.

Небольшие группы боевиков прячутся по лесам вдоль границы. Все пути снабжения для них сейчас перекрыты и выйти обратно на территорию Украины они уже не могут, так как небо полностью контролируют наши разведывательные и ударные дроны.

И согласно последним данным, больше всего националистов осталось в поселке Горналь.

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