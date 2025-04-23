Курская область освобождена от оккупантов на 99%

Курская область уже на 99% освобождена от оккупантов.

Небольшие группы боевиков прячутся по лесам вдоль границы. Все пути снабжения для них сейчас перекрыты и выйти обратно на территорию Украины они уже не могут, так как небо полностью контролируют наши разведывательные и ударные дроны.

И согласно последним данным, больше всего националистов осталось в поселке Горналь.